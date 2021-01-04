Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerine teslim olan ve Diyarbakır'a getirilen terörist H.K. ifadesinde, terör örgütü PKK'ya katılmında 2014 yılında öğrenim gördüğü okuldaki beden eğitimi öğretmeni S.E.'nin etkili olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.E. bu sabah adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve 24 Aralık'ta Şırnak'ta teslim olan terör örgütü PKK mensubu H.K. Diyarbakır'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.K., terör örgütü PKK'ya katılımında 2014 yılında öğrenim gördüğü okuldaki beden eğitimi öğretmeni S.E.'nin etkili olduğunu söyledi.

H.K. ifadesinde, S.E.'nin ders sırasında terör örgütü PKK lehine propaganda yaparak, öğrencilere eylem ve etkinliklere katılmaları yönünde telkinde bulunduğunu ve örgüte katılımında bu telkinlerin etkili olduğunu söyledi. H.K.'nin ifadeleri doğrultusunda beden eğitimi öğretmeni S.E. bu sabah adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayara da el konuldu. S.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.