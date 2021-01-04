BIST 1.499
DOLAR 7,37
EURO 9,06
ALTIN 458,58
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Polis maaşları zamlı 2021 kaç lira? Yeni Başkomiser maaşları

2021 yılı zamlı memur maaşları belli oldu, polis maaşları 6 bin 883 liraya çıktı. Başkomiserin 2021 yılı zamlı maaşı da belli oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Polis ve başkomiser maaşları
2021 yılındaki zamla birlikte polis memurlarının maaşları 6 bin 883 liraya, başkomiser maaşları ise 7 bin 858 liraya çıktı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Polis maaşları 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam, bekçi maaşları zam listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tümer Metin, bu kez Sergen Yalçın'ı övdü
Borsa İstanbul'dan gün ortasında rekor seviye! 1,44 değer kazandı
Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklamalar! Gözle görülür bir iyileşme var
Bursa'da kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza
Koronavirüsün yeni bir etkisi daha çıktı Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar açıkladı
Ordu'da her satırı dehşet! Boşanmak isteyen eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı
Ocak ayı kira zam oranları belli oldu! Konut kira zammı 2021 ne kadar olacak?
Meral Akşener'den emekli ve memura zam yorumu: Memura emekliye ‘aç kal’ diyorlar
Milli Piyango'da 75 milyonluk ikramiye kavgası! Varlık Fonu'na devri olay oldu
Yorumlar