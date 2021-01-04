Uzman doktor maaşları 2021 üniversite mezunu hemşire maaşları

2021 yılındaki zamla birlikte uzman doktorların maaşları 9 bin 337 liraya, üniversite mezunu hemşirelerin maaşları ise 5 bin 893 liraya çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Doktor ve hemşire maaşları

2021 yılındaki zamla birlikte uzman doktorların maaşları 9 bin 337 liraya, üniversite mezunu hemşirelerin maaşları ise 5 bin 893 liraya çıktı.