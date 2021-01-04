İngiliz mahkemesi WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti

İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Abone ol

Julian Assange yaklaşık 7 yıl boyunca, sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadıktan sonra 2019'da dışarı çıkmaya karar vermiş ve İngiliz polisi tarafından 2012'de kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçlanan Assange'ın ABD'ye iade edilmesini değerlendiren mahkeme bu talebi reddetti.