Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da! Anlaşma 1,5 yıllık

Galatasaray, eski göz ağrısı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Abone ol

İNTERNETHABER ÖZEL Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan ve Sarı Kırmızılıların sevgilisi olan Henry Onyekuru, yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

Ocak ayı transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara'nın ardından bir isimle daha el sıkıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in eski göz ağrısı Henry Onyekuru ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Seri, kiralık olarak dönüyor

Öte yandan Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

İpler Galatasaray'ın elinde

Öte yandan Fransız basını, Monaco ile sadece 4 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla beraber ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu konuda eski takımı Galatasaray'ın ipleri elinde bulundurduğunu yazdı.

Tarihi geceye damga vurmuştu

2019-2020 sezonunda 23 Şubat'ta Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek 20 yıllık yenememe serisini bitirmişti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde ederken Henry Onyekuru, oynadığı futbolla ve attığı golle geceye damga vuran isim olmuştu. En son 22 Aralık 1999 tarihinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenmişti.