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HABER /  DÜNYA

İran yangına körükle gidiyor! Uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurdu

İRAN, gerilimi daha da tırmandırmak için harekete geçti. İran, 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ederek, yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladı. 

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BBC'nin son dakika haberine göre İran, 2015 nükleer anlaşmayı ihlâl etmeyi sürdürerek Fordow  Zenginleştirme Tesisi'nde yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi devam ettirdiğini açıkladı. İran hükûmet sözcüsü Ali Rabiei, Mehr haber ajansına uranyum zenginleştirme sürecinin birkaç saat önce başladığını açıkladı. 

Nükleer fizikçinin öldürülmesine tepki olarak...
İran, Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından çekilip tekrar yaptırım kararı almasından bu yana kademeli olarak anlaşmanın taahhütlerini ihlal ediyordu. Yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirilmesi geçen ay İran nükleer programının mimarı olarak nitelendirilen bir fizikçinin öldürülmesinden sonra parlamentodan geçirilen tasarıda yer alan adımlardan biriydi.

Nükleer silah yüzde 90 saflıkta oluyor
İran, 2015 anlaşmasından önce yüzde 20 saflığa ulaşmıştı. Anlaşma saflık limitini %3.67'ye düşürmüştü. Tahran, taahhütleri ihlal etmeye başladıktan sonra saflığı  yüzde 4.5'e kadar çıkardıklarını duyurmuştu. Nükleer silah düzeyindeki uranyumun yüzde 90 saflıkta olduğu biliniyor. 

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