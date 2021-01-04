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Radamel Falcao'dan Rostov'un çağrısına ret

Rus ekibi Rostov, Spartak Moskova'nın Lionel Messi'ye yaptığı çağrının ardından Radamel Falcao'ya transfer çağrısı yaptı ancak ret yedi.

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Galatasaray'ın Antalyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta sakatlanan ve oyunda çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği merak konusu olurken Kolombiyalı golcüye sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Rus ekibi Spartak Moskova geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'ye çağrıda bulunmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'ye sosyal medyadan gönderdiği mesajla ''Merhaba'' diyen Spartak, Arjantinli yıldızdan ''Hayır'' cevabını almıştı.

''Hayır, gelmeyeceğim''
Bir benzer çağrı da bir başka Rus ekibi Rostov'dan Radamel Falcao'ya geldi. Rostov'un mesajına Falcao, ''Hayır, gelmeyeceğim'' yanıtı verdi.

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