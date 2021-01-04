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İSKİ su kesintisi 30 saat sürecek! Yarın başlıyor perşembeye kadar su yok

İSKİ su kesintisiyle ilgili İstanbul'un Avrupa yakası için son dakika açıklaması yaptı. Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde su kesintisi 30 saat sürecek.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak. Çalışma nedeniyle 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00'den 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00'e kadar 30 saat süreyle su kesintisi yapılacak. 

İSKİ su kesintisinin yapılacağı Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy'ün mahallelerini sitesinden ilan etti. İşte 30 saat süreyle su verilemeyecek olan ilçeler ve mahalleleri:

Esenyurt İlçesi: Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar,  Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. ve 2. kısım
Avcılar İlçesi : Yeşilkent mahallesi
Büyükçekmece İlçesi: Karaağaç mahallesi
 Arnavutköy İlçesi : Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi
Çatalca İlçesi : Bahsayiş mahallelerine

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