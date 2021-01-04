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Vaiz maaşları 2021 imam maaşları ne kadar oldu zamlı memur maaşlar

2021 yılındaki memur zammıyla birlikte vaiz maaşları 5 bin 836 liradan 6 bin 311 liraya yükseldi. 

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Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Vaiz maaşları
2021 yılındaki zamla birlikte vaiz maaşları 5 bin 836 liradan 6 bin 311 liraya yükseldi. 

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