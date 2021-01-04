Ata Demirer isyan etti! 'Çoluk çocuk hepsi yakalanmış...'

İSTANBUL Boğazı balıkçı teknelerinin işgali altında. Tekneler kıyıya kadar yaklaşıp balık avlamaya başladı. Ünlü sanatçı Ata Demirer, sosyal medya hesabından avlanmış levrek fotoğrafı paylaşarak Boğaz'daki balık katliamına isyan etti.

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Ünlü komedyen Ata Demirer'in deniz sevdasını bilmeyen yok. Sosyal medya hesaplarından sık sık deniz ve doğa paylaşımları yapmasıyla dikkat çeken Ata Demirer, Boğaz'da büyük balıkçı tekneleriyle yapılan avlanmaya isyan eden Ata Demirer, "Çoluk çocuk hepsi yakalanmış! Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak, çocuklara kara kalem balık çizeriz" dedi.

Ata Demirer avlanmış küçücük levreklerin fotoğrafını paylaşarak, “5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek..! İçlerinde 200 gramlık ispendekler (yavru levrek) var, çoluk çocuk hepsi yakalanmış! Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak, çocuklara kara kalem balık çizeriz… Yazık!” notunu düştü. Demirer'in bu paylaşımına beğeni yağdı...