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Galatasaray'dan Salih Uçan hamlesi

Galatasaray, Alanyaspor ile bağlarını koparmaya hazırlanan Salih Uçan'ı ara transferde uygun bir bedelle almak için kulübü ile masaya oturacak.

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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor’da sezona başarılı bir giriş yapan ancak iki haftadır yedek bırakılan Salih Uçan, kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Bu durum da 27 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer söylentilerini ardırdı. Zira sezon başında Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ancak bonservis bedeli nedeniyle somut adımların atılamadığı Salih Uçan’ı sarı kırmızılıların halen kadrosuna katmak istediği biliniyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Salih’i G.Saray’ın yanı sıra Beşiktaş da istiyor.

Transfer rotasını İstanbul'a kırdı
Hürriyet'in iddiasına göre; Haziran başında serbest kalacak olan Salih Uçan’ı iki ezeli rakibin transfer etmek istediği ve talip olduğu bilinirken, tecrübeli futbolcu da Alanya’nın teklifini kabul etmeyerek bir anlamda rotasını İstanbul’a kırdı. Uçan, eğer karar değiştirip de Alanya’da kalmaz ise sezon sonunda istediği kulübe bedelsiz olarak imza atacak. Bununla beraber G.Saray’ın ara transfer döneminde de Salih için hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Ocak ayında orta saha hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Alanya ile bonservis bedelinde anlaşabilirse Salih’i kadrosuna katmak istiyor.

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