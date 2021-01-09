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Gaziantep'ten Pato bombası! Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Kırmızı siyahlılar.

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Gaziantep FK, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.

Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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