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Şekerbank'tan esnaf ve sanatkara avantajlı kredi müjdesi 6 ay geri ödemesiz

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Şekerbank arasında yapılan iş birliği ile esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi ve taksitlendirme imkanı verildi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin protokol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu tarafından TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzalandı.

50 BİN LİRAYA KADAR, 36 AYA VARAN VADE VE AVANTAJLI FAİZ ORANLARIYLA
Protokol kapsamında Şekerbank, TESK üyelerinin şubeye gitmeden "Şeker Mobil Şube" üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilmesine olanak sağlayacak ve esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılayacak.

TESK üyesi esnaf müşteriler, 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebilecek ve 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabilecek.

EFT ve havale işlemleri ücretsiz
Esnaf ve sanatkarlar paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacak.

Nakit desteğinden yararlanacaklar, Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi de olabilecek.

"Esnafımıza katkı sağlayacak çalışmalara devam ediyoruz''
Palandöken, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerden olumsuz etkilenen yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın destek taleplerinin arttığını ifade etti.

Palandöken, zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarların rahat nefes almaları ve yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için her alanda çalışma başlattıklarını belirtti.

Kumoğlu da salgın döneminde esnafın yanında olmak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

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