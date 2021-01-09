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Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı ertelendi

Madrid'de kar yağışı ve rüzgar durmayınca bu akşam 18.15'te oynanması planlanan Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı ertelendi.

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İspanya'daki yoğun kar yağışı La Liga fikstürünü engelledi. 18. haftada Atletico Madrid ile Athletic Bilbao'yu karşı karşıya getireceği maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. TSİ 18.15'te oynanması planlanan karşılaşma için yeni bir tarih belirlenecek.

Günün bir diğer maçında Osasuna, Real Madrid'i konuk edecek. Pamplona bölgesinde kar yağışı beklenirken Real Madrid maçın öğlen saatlerinde oynanmasını istedi. Saat 23.00'te başlayacak maç için henüz erteleme kararı çıkmadı.

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