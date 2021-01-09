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Golden State Warriors 21 sayı geriden gelip kazandı

Golden State Warriors eski günlerine dönüş sinyali veriyor. NBA'in eski şampiyonu, Los Angeles Clippers karşısında ikinci yarıda 21 sayı geriden gelerek kazandı.

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Stephen Curry NBA'de yeni sezona hızlı başladı. Yıldız oyuncu, Golden State Warriors'ın Los Angeles Clippers karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maça 38 sayıyla damga vurdu.

Üçüncü çeyrekte 21 sayı geriye düşen Warriors, Curry'nin 19 sayı sığdırdığı bölümde farkı eritti ve 34-18'lik seriyle bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.

115-105'lik zafere Andrew Wiggins 16 sayılık katkı verdi.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard ve Paul George ikilisinin 49 sayılık performansları mağlubiyete engel olmadı.

NBA'de gecenin sürprizini Detroit Pistons yaptı. Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Pistons, Bato Konferansı'nda zirveyi Los Angeles Lakers ile paylaşan Phoenix Suns'ı uzatmada devirdi.

23 sayı geriye düştüğü maçta pes etmeyen Pistons, Jerami Grant'in 31 sayı ve 10 ribaunt ile yıldızlaştığı gecede 110-105'lik skorla sezonun ikinci galibiyetini aldı. Grant performansını Detroit'in son hücumunda yaptığı şık asistle süsledi.

Phoenix'in skorer guardı Devin Booker geceyi 23 sayıyla tamamladı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101
Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110
Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90
Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115

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