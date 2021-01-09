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Galatasaray'dan Mert Çetin harekatı

Galatasaray, Roma tarafından Verona'ya kiralanan fakat kiralık sözleşmesinin sona erdirilmesi gündemdeki Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray, sezonun ikinci devresi adına geniş bir rotasyon oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Roma tarafından sezon başında Verona'ya kiralanan milli oyuncularımızdan Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor. 

Mert Çetin, sezon başında Roma'dan kiralandığı Verona'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Roma'nın kiralarken oyuncunun daha fazla forma giymesine yönelik amacı, şu anda Verona kadrosunda gerçekleşmiş gibi görülmüyor. 2 yıllık kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Mert Çetin'in toplam 5 maçta sadece 328 dakika süre alabilmiş olması kiralık sözleşmesini riske soktu. 

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