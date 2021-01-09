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Hindistan'da hastanenin doğum ünitesinde yangın çıktı 10 bebek öldü

Doğum ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 yeni doğan bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Hindistan’ın Maharashtra kentinde bulunan Bhandara Genel Hastanesi'in doğum ünitesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 17 yeni doğan bebeğin bulunduğu ünite kullınalamaz hale geldi. Olay sonrası 10 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği, 7 bebeğin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Hastane yönetimi: Nefessiz kaldılar
Bhandara Genel Hastanesi yönetimi, bebeklerin nefessiz kaldığı gerekçesiyle öldüğünü belirterek yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ve bebeğini kaybeden ailelere de baş sağlığı diledi.

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