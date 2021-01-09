BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  MEDYA
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Abdurrahman Dilipak'tan terör alarmı: 11 Eylül benzeri bir saldırı olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "11 Eylül benzeri bir saldırı olabilir" iddiasını öne sürdü.

Abone ol

Abdurrahman Dilipak, ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilipak, “ABD’nin şimdi dikkatleri başka bir yere çekmesi gerek. Bunun için 11 Eylül benzeri bir saldırı da olabilir. Enerji santrallerine yönelik bir saldırı ya da siber bir saldırı mesela. Hiçbir şey olmamış gibi, yarın insanlar işlerine dönecek değiller” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Facebook ve Twitter hesaplarının kapatılmasına da değinen Dilipak, “Bu olaylar dünyaya şunu gösterdi. 40 yaşlarında sermaye sahibi bir oğlan, dünyanın en güçlü(!?) ülkesinin devlet başkanını sosyal medyada engelleyebilir. Trump’a karşı yapılan bu uygulama aslında bütün dünya liderlerine yönelik bir tehdittir. Sadece liderlere değil, sıradan insanlara da” görüşünü ifade etti.

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının devamı için...

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da MİT ve jandarma ortak operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
Konya Karapınar'da mahalleli tedirgin! Yanan toprak korkuttu
Galatasaray'dan Mert Çetin harekatı
Hindistan'da hastanenin doğum ünitesinde yangın çıktı 10 bebek öldü
Antalya'da işkenceci eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu
Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Golden State Warriors 21 sayı geriden gelip kazandı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla, yaşadığı şiddeti ifadesinde anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aybüke öğretmenin ailesi ile görüştü 
Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı ertelendi
Yorumlar 2 yorum