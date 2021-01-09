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Ankara'da MİT ve jandarma ortak operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

Saklandıkları konteynerde gözaltına alındılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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