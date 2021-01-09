Endonezya’da yolcu uçağıyla irtibat kesildi! 50'den fazla yolcu var

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi. Uçakta 50'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor.

Abone ol

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığını aktardı Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Uçakta bulunan 56 yolcudan 10'unun çocuk olduğu bilgisi de ajanslarda yer aldı. Sriwijaya Havayolları kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Havayolu yetkilileri uçakla en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta kurulduğunu aktardı.

Uçağın koordinatının belirlenmesi için hazırlıklar yapıldı

İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Öte yandan uçak mürettebatı ve yolcu sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

3 yıl önce denize çakılmıştı

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 3 bin metre irtifa kaybetti

Öte yandan, FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı. Hava takip sistemlerinin aktardığı bilgiye göre kaybolan uçak Cakarta'dan havalandıktan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybetti.





Uçağa ait parçalar bulundu

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyordu.Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Uçağın yerinin tespit edilmedi

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti