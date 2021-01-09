Ellerini ve ayaklarını bağlayıp 10 bileziğini gasp ettiler

ANTALYA'da evde yalnız yaşayan Hatice Aykut'un (87), ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra darbeden 3 kişi, kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziğini gasbetti. Bileklerinde, dudağında ve yüzünün bazı bölgesinde morluklar oluşan Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım istedi. Operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Abdullah S. (33), Ayhan T. (30) ve Resul U.'yu (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evine yapılan aramada 7 bilezik, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Abone ol

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Aykut'un yalnız yaşadığı evine giren yüzü maskeli ve eldivenli 3 kişi, yaşlı kadını ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbetti. Şüpheliler, ardından sol kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziği alıp kaçtı. Elleri ve ayakları bağlı kanlar içinde kalan Hatice Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım istedi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, kısa sürede şüphelilerin aynı ilçede oturan Abdullah S., Ayhan T. ve Resul U. olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen istihbarat ekibi, 3 şüpheliyi dağ evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 bilezik, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, olayda kullanıldığı belirtilen 3 çift ayakkabı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olayın şokunu atlatamayan Hatice Aykut, "Koltukta uzanıyordum. Birden bir elin yüzümü kapattığını fark ettim. Kalkmak istedim. Ancak, beni aşağıya doğru bastırıp, gözlerimi ve ağzımı bantlarken, diğeri cep telefonunun ışığıyla kolumdaki bileziklerimi çıkartı. Daha sonra beni yattığım koltuktan aşağıya atıp kaçtılar. Evin içinden sürüklenerek, aşağıya kadar inip, komşularıma seslendim. Bazıları uyuyorlardı. Güçlükle sesimi duyurdum. Yanıma gelip, hemen jandarmayı aradılar. Jandarma kısa süre içinde yakaladı. Bileziklerime kavuştum" dedi.

Hatice Aykut, yaşananlar sırasında bileklerinde, dudağında ve yüzünün bazı bölgesinde morluklar olduğu söyledi.

Annesinin yaşadıkları yüzünden zor saatler geçirdiklerini anlatan Tevfik Buca, "Olay sonrası yanına nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bilezik yüzünden bir insana bunlar yapılır mı? Daha önceden de kapısını çalıyorlardı. Ancak bu kadar olacağını beklemiyordum. Tek sevindiğimiz şüphelilerin adalet önünde hesap verecek olması. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.