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Meral Akşener 'Bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendim' demişti! Doğu Perinçek’ten yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

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İyi Parti lideri Akşener, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalı 'Gör Beni'de eşi Tuncer Akşener ile evliliğini anlatırken “Bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” sözleri sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Akşener’in bu açıklamalarına ilişkin, Hürriyet’e “Sayın Akşener’i tebrik ederim, öyle değerli bir insanla hayatını birleştirmiş. Sayın Akşener’in çeşitli olumlu, aydınlık, güzel özelliklerinde herhalde eşinin de bir payı olsa gerek” açıklaması yaptı.

"Kendisiyle hiç yüz yüze geldiğimizi hatırlamıyorum"

Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in adını duyduğunu, ancak kendisiyle hiç yüz yüze geldiklerini hatırlamadığını da belirten Perinçek, “O zamanlar benim arandığım, hapiste olduğum yıllardı. Ancak, Meral Hanım tanınmaya başlayınca, eşinin geçmişte bizim arkadaşımız olduğunu söyleyenler olmuştu” dedi.

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