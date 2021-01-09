Beşiktaş’ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig’in, 18. haftasında deplasmanda yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.

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Süper Lig’in, 18. haftasında deplasmanda yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı. Rizespor maçında sakatlanan Mensah, kadroya alınmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından belirlenen Hatayspor maç kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N’Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan."



Siyah-beyazlılarda, sakatlığı süren Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroya dahil edilmedi.