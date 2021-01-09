DEAŞ’lı teröristlerin gizlendiği konteynerde çocuk pornosu videoları bulundu

MİT ve jandarmanın ortak operasyonu ile Ankara’da yakalanan iki DEAŞ’lı teröristle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen DEAŞ’lı teröristlerin hurdacılar sitesinde saklandıkları konteyner içinde çocuk pornosu videoları bulundu.

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Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu iki terörist, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ve il jandarma komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı. DHA’nın edindiği bilgilere göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi’nde gözaltına alınan M.E.H ve M.H. teröristlerin saklandıkları konteyner içerisinden çocuk pornosu içeren videolar da bulundu. Üzerlerinden örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirilen DEAŞ’lı teröristlerin, Ankara’da eylem hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Örgüt yöneticileriyle bağlantı kurdular

MİT ve jandarmanın terör örgütü DEAŞ’ın Ankara’da eylem hazırlığında olduğuna ilişkin ihbarlar üzerine başlattığı istihbari çalışmalar sonucu, teröristlerin Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada gizlendiğini belirledi. MİT ve Jandarma ekiplerinin bu adresi fiziki takibe alması sonrası, terör örgütü üyesi M.E.H. ve M.H.’nin gizlendikleri yeri değiştirdiği, Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladığı öğrenildi. DEAŞ’lı terör örgütü üyelerinin bu sürede Suriye’deki örgüt yöneticileriyle bağlantı kurduğu da belirlendi.

Temasta oldukları DEAŞ hücresi araştırılıyor

Operasyonla yakalanan teröristlerin, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde sivil halkı hedef alan silahlı saldırılar gerçekleştirdiği belirlendi. DEAŞ’lı teröristlerin, Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği değerlendiriliyor. Teröristlerin Türkiye’ye gelmesinde ve gizlenmesini sağlayan örgüt hücresinin tespit edilmesi ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.