Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrası yaşanan olaylarla ilgili "Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar vardı. Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

AB ve Amerika'ya çifte standart eleştirisi

Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye'ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığına değinen Erdoğan, "Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabalarına karşı çıkanların en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladığına değinen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hüsrana uğrattık"

Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık.

İnsanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ediyoruz.

Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."

Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, protestolara katılan 28 kişi hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltı kararı alındığını açıkladı. 28 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Sadece ikisi öğrenci çıktı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi" dedi.

Çataklı, "17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınanlar arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" diye konuştu.