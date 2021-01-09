Kuşadası açıklarında balıkçıların ağlarına takıldı görenler gözlerine inanamadı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı.
Kuşadası açıklarında ‘Ali bey’ isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.
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Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.
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Tekrar denize bıraktılar
Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti
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