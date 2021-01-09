Survivor Yunus Emre kimdir kaç yaşında evli mi? Survivor'un ikinci güreşçisi

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 31 yaşındaki Yunus Emre Karabacak oldu. Aslen Erzurumlu olan Survivor Yunus Emre Karabacak 20 yıldır güreş yapıyor ve Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 20 yıldır güreş sporu ile ilgilenen Yunus Emre Karabacak oldu. Aslen Erzurumlu olan Yunus Emre Karabacak 2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu oldu.

Yunus Emre Karabacak kimdir: Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.