Survivor Hanzade Ofluoğlu kiminle evli eşi kimdir?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 33 yaşındaki Hanzade Ofluoğlu oldu. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yapan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli. Spor tutukunu olan Survivor Hanzade 3 yıldır flagfootball oynuyor.

Abone ol

Survivor 2021 TV 8 ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 33 yaşındaki Hanzade Ofluoğlu oldu. Daha önce 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yapan Survivor Hanzade aslen İzmirli. 10 yıl önce evlenen Hanzade Ofluoğlu tam bir spor tutkunu 3 yıldır flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.