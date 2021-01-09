Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlu trafik kazası geçirdi sağlık durumları nasıl?

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlu trafik kazası geçirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'taki davası için yola çıktıkları öğrenilen Gülefer Yazıcıoğlu ve Furkan Yazıcıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi. Yazıcıoğlu ailesinin, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının davası için Kahramanmaraş'a yola çıktığı öğrenildi.

Sağlık durumları iyi

Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muhsin Yazıcıoğlu davası

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada helikopterin düşmesi olayıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan,dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen hakkında mütalaa açıklandı.

FETÖ üyesi olmak suçundan hükümlü olan Özmen, SEBSİS duruşmaya bağlandı.

S.B, isimli polis tanık, daha önce tehdit edildiğini ve konuya ilişkin ifade vermediğini belirterek yeni gelişmeleri anlattı.

Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kaza sonrası sağ kurtulduğuna ilişkin bilgi notunun amiri tarafından kendisine yazdırılmak istendiğini belirten S.B, "Ben bu bilginin kaynağını nereden, kimden aldığını sordum. Bana cevap vermedi. Sonra alaylı şekilde, 'Benim yüksek yerlerde tanıdığım var.' dedi. Ben ona tekrar sordum, 'Eğer bu bilgi doğru değilse adamı ipe götürür.' dedim." dedi.

Kendisinin Özmen'in odasına girdiğinde kurum içi hattan birisiyle görüştüğünü belirten tanık polis S.B. ekranda 'Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü' yazdığını ifade etti.

Kendisinin 'Haber kaynağını bilmediğim bilgiyi çekmiyorum.' dediğini aktaran S.B. "O da İ.K’ye bu bilgi notunu çekmesini söyledi. Çıkarken tüm illere bilgi notunun çekilmesini söyledi. O da A.S. olabilir ama tam olarak hatırlamıyorum." diye konuştu.

Sanık Özmen ise savunmasında bu iddiaları reddedildi.