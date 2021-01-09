Survivor Ayşe Yüksel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu. 21 yaşında olan Ayşe Yüksel aslen Düzceli Spor yöneticiliği yapan Ayşe Yüksel, 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene gönüllüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu. Lisansını spor yöneticiliği bölümünde yapan Ayşe Yüksel’in ıssız adadaki performansı şimdiden merak konusu. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? İşte Ayşe Yüksel’in hayatıyla ilgili bilgiler…

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümüne devam ediyor. Üniversite eğitimine 2. Sınıfta devam eden Ayşe Yüksel, genç yaşlarda sporun farklı dallarıyla ilgilendi. Ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu. 1 yıl halterle ilgilendikten sonra voleybola yöneldi. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, tanıtım fragmanında “Gülen yüzümle güldüreceğim, rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?” sözleriyle Survivor 2021 iddiasını ortaya koydu.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.