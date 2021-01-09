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Gaziantep'in yenilmezlik serisini Sivasspor bitirdi

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor, Gaziantep FK'ya 2-1 üstünlük sağladı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'yı Hakan Arslan'ın golleriyle 2-1 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep'in 15 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Antep'in tek sayısı Alexandru Maxim'den geldi. Konuk takımda Jefferson, 80'de rakip oyuncuya dirseğiyle vurduğu için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Gaziantep Teknik Direktörü Maruis Sumudica cezalı olduğu için saha kenarında yer almadı. Gaziantep FK'nın Süper Lig'deki 15 maçlık yenilmezlik unvanı Sivas'ta bitti.

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