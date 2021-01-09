Süleyman Soylu dosya numarası paylaştı Canan Kaftancıoğlu 'terör örgütlerinin soytarısıdır' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında boy gösteren CHP İstanbul İl Başkanı için “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır” dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan da Kaftancıoğlu'na tepki göstermişti

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ben öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” ifadelerini kullanmıştı.