Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! Canan Kaftancıoğlu DHKP-C militanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. Öğrencilerle görüşüp göşmeyeceği sorulan Erdoğan, "Heden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satın başları...
- (Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması) Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil.
- Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır...
- Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.
- Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.