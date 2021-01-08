Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! Canan Kaftancıoğlu DHKP-C militanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satın başları...

- (Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması) Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil.

- Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır...

- Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

- Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.