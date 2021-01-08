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DÜNYA

KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını uykusunda öldürdü intihar etti

KKTC Geçitkale'de bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ailenin 14 yaşındaki çocuğunun ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuğun önce anne ve babasını öldürdüğü iddia edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güne kan donduran bir olayla başladı. Geçitkale'de yerel saatle 03.30 sıralarında 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu ve 48 yaşındaki eşi Bengü Çobanoğlu'nun evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi. Çocukları 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaşanan olayın ardından ailenin 18 yaşındaki üyesi Eralp Çobanoğlu'nun ise karşıdaki evden yardım istediği belirtildi.

14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilirken, ardından kendi canına kıydığı öne sürüldü. Çınar Çobanoğlu’nun Mavi Balina adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek böyle bir cinayet işlediği iddia edildi.

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