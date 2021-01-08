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Marmaray'da inanılmaz olay! Güvenlik görevlileri biletsiz binen çocuklar saçından sürükledi

İSTANBUL Marmaray'da, bir güvenlik görevlisi kaçak bindikleri iddiası üzerine dört mülteci çocuğu saçlarından çekerek trenden çıkarmaya çalıştı. Güvenlik görevlisinin muamelesi vatandaşlardan tepki çekti.

İstanbul’da Marmaray hattının Üsküdar istasyonunda, bir güvenlik görevlisinin mülteci çocuklara yaptığı muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülerde, güvenlik görevlisinin, Marmaray’a kaçak bindiği ve şikâyet olduğu gerekçesiyle küçük mülteci çocukların saçlarından tutarak çıkarmak istediği görünüyor.

Bu esnada trende bulunan vatandaşlar ise duruma tepki gösteriyor. Güvenlik görevlisi, o anları görüntüleyen Hakan Tosun’un da üzerine yürüyerek çekim yapmamasını söylüyor. Güvenlik görevlisinin Tosun’un, gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen “Çekemezsin, gel dışarı” dediği görülüyor. Çocukların ise, "Geçen gün de Sirkeci'de bunu yaptınız, dövdünüz bizi" dedikleri duyuluyor.

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