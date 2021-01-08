Özışık'tan Gürkan Hacır'a isyan: Sağlık Bakanı yalan mı söylüyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşıyla ilgili açıklamalarına rağmen bazı kesimlerin inanmamayı tercih ettiğini söyledi.

Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Metin Özkan'ın katıldığı ve moderatörlügünü Ahu Özyurt'un yaptığı TV 100'deki sağlı sollu programında konuşan Özışık, Pfizer ve BioNTech'in aşıların güvenliği konusunda geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde güvence verilmediğini hatırlattı. Bu sözlere itiraz eden Gürkan Hacır, aşıyı alan ülkeleri sıralayınca Özışık, bu açıklamaların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait olduğunu söyleyerek isyan etti.

Sağlık Bakanı, Türkiye'e aşılar konusunda "yalan mı söylüyor?" diyerek Gürkan Hacır'a itiraz eden Özışık, sürecin şeffaf yönetilmesine rağmen bazı kesimlerin bu açıklamalara inanmamayı tercih ettiğini söyledi.