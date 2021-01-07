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Boğa 11-17 Ocak haftalık burç yorumları eğitim konuları ön planda!

Koç 11-17 Ocak haftalık burç yorumları aşk, kariyer, para ve diğerlerinin detaylarını Astrolog Uygur Gür sizler için için anlattı.

Yükselelen Boğalar pazartesi, salı ve çarşamba akşama kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki hayata bakış açınızı sorguladığınız belki maneviyatınızı yükseltmeye çalıştığınız, hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz bu konular ön plana çıkacak. Pazartesi akşamı bir Ay Venüs kavuşumu olacak bu Ay Venüs kavuşumunu duygusal konular için güzel bir destek olarak görebilirsiniz ilişkilerle ilgili bir gündeminiz varsa birileriyle bir şeyler konuşmak istiyorsanız çok güzel bir konum. Çarşamba sabahı bir Yeniay gerçekleşiyor Oğlak burcunda buda demek oluyor ki bir başlangıç döngüsü başlıyor eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularla ilgili.

Çarşamba akşamı itibari ile ve perşembe, cuma Ay Kova burcunda kariyer konuları ön plana çıkıyor iş başvuruları için gayet güzel bir zaman.  Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var aşk hayatınızda bir şeyler konuşmak istiyorsanız Ay Merkür kavuşumunu değerlendirin. Hafta sonu Ay Balık burcunda olacak sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de haftasonunu değerlendirebilirsiniz. 

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