Koç 11-17 Ocak haftalık burç yorumları çarşamba gününe dikkat!

Koç burcu 11-17 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Koçlar bu haftaya Ay, Oğlak Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Balık burcundaki hareketi kariyer konularını ön plana çıkaracak. Koç burcu 11-17 Ocak haftalık yorumlarına göre, çarşamba gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 11-17 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Koç burcunu bu hafta bekleyenler...

Yükselen Koçlar pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Oğlak burcunda olacak buda demek oluyor ki kariyer konuları ön plana çıkıyor sürekli kalınız fikriniz kariyerinizde. Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu var duygusal ilişkileriniz için, sevdiğiniz bir insanlar bir araya gelmek için kullanabilirsiniz. Çarşamba sabahı bir Yeniay var bu Yeniayla beraber kariyer planları ve ailevi konularla ilgili bir süreç başlıyor. Çarşamba akşamı itibari ile ve perşembe, cuma Ay Kova burcunda olacak yine kariyerin getirileriyle ilgili bir alan demek ki iş görüşmeleri, iş hayatıyla ilgili planlarınız olacak.

Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sosyalleşmek içinde gayet güzel olabilir. Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var duygularınızı ifade etmek için değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu Ay Balık burcunda iç dünyanıza dönüyorsunuz, duygularınızı ifade etmek istemiyorsunuz, kendinizle kalmak istiyorsunuz bunlar son derece dikkat çekiyor.