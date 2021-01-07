Rıdvan Dilmen, Mesut Özil transferini duyurdu: Ali Koç ciddi çalışmalar yapıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da kadro dışı kalan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye transfer olması sadece imzalara kaldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki '%100' Futbol programında Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ve yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha önce Mesut'la konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, ''Mesut'la konuşmuştum. Sevilla'nın da onu ciddi şekilde istediğini biliyorum. Amerika'da çok önemli iki kulübün istediğini biliyorum hatta birisi ortaklık teklif etmiş. Bu transfer kolay değil. Ali Bey ince eleyip sık dokuyordur." dedi.

"Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin"

Mesut Özil'in bir marka olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oyunun belli bölümlerinde sağda da oynadı. Maç eksiği var evet ama Mesut Özil bir markadır. 32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin. Ülkemizi seven bir insan. Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin alacağı önemli bir karardır." dedi.

''Fenerbahçeli olarak çok sevinirim''

Transfer hakkında bilgi veren Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü; ''Duyduğum kadarıyla ciddi çalışmalar yapılıyor Mesut için. Mesut Özil gelirse Fenerbahçeli olarak çok sevinirim. Sokratis için bir şey duymadım.''