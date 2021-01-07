BIST 1.517
DOLAR 7,28
EURO 8,98
ALTIN 450,83
MAGAZİN

Barış Murat Yağcı'dan sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi!

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Nisa'nın teklife ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Survivor 2019'da birlikte yarıştıktan sonra haklarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıkmıştı. İkilinin öpüşürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldıktan Yağcı ve Bölükbaşı aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Çiftten şaşırtıcı bir haber geldi.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Çevredekiler ise 'Evet de!' tezahüratları yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Nisa'nın tepkilerinden yola çıkarak 'hayır' yanıtı verdiğini söylediler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da yaşandı! Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
Amerika'da kongre binasının Trump taraftarlarınca işgal anı görüntüleri
Rize'deki bu görüntü sosyal medyada beğeni rekoru kırdı!
Hazır yufkadan peynirli börek tarifi çıtır çıtır lezzet!
Alişan canlı yayında koronavirüse karşı aşı oldu
Özcan Deniz'in evinde yangın çıktı!
Bursa'da iki kişinin ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama davası! Hayatını kaybedenlerin yakınları isyan etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan protestoculara el sallayarak yanıt
İstanbul'da helikopter yakıt ikmali sırasında direğe çarptı! Korku dolu anlar kamerada