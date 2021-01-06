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İstanbul'da helikopter yakıt ikmali sırasında direğe çarptı! Korku dolu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 31 Aralık 2020'de aprondaki jandarma helikopterinin Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isterken yaşanmıştı. Helikopter, yakıt ikmali için ilerlerken pervanesini aydınlatma direğine çarptı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

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