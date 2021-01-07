ABD Kongre binasında göstericiler polisle çatıştı
Kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Başkan Donald Trump'ın destekçileri ABD Kongresi'ni bastı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasındaki polis barikatlarını ve güvenliği aşarak binaya girmesi üzerine bina içinde göz yaşartıcı gaz kullanıldı.
Öte yandan ABD Kongresi'ndeki protestoların bastırılması için Ulusal Muhafız birlikleri harekete geçirildi.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, Trump'ın talebi üzerine birliklerin harekete geçirildiğini açıkladı.