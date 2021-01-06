Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler ikinci gezi provası mı?

Boğaziçi üniversite öğrencileri "direniyoruz" diyerek yapılan atamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geri alınmasını istiyor. Öğrenciler arasında provokatörler yine iş başında. Öğrenci olduğu iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin TKPML militanları olduğu yolunda önemli uyarılar yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eylemlerin yapıldığı alana geldi ve öğrencilere destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da twitter üzerinden destek mesajı yayınladı.

Rektör Melih Bulu bu tepkileri izlerken Habertürk ekranında Veyis Ateş'e konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Bulu, aslında AK Partili değil geçmişte CHP'li olduğunu söyledi. Üniversite önündeki eylemlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları tepki gösterirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üniversitesin kapısına kelepçe vurulmasına vurgu yaptı. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın İnternethaber stüdyolarında canlı yayın yaptığı Perde Arkası'nda Tele1'de program yapan Can Ataklı'nın sözleri de gündeme geldi. Özışık kardeşler Ataklı'ya tepkiliydi.