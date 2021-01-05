Hadi Özışık'ı çıldırtan terör iddianamesi!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Muş'ta bir savcının İnternethaber.com ile PKK'yı aynı safa koyarak iddianame yazdığını söyledi.

Youtube yayınında Süleyman Özışık ile birlikte Muş'taki rezaleti değerlendiren Hadi Özışık, şöyle konuştu:

"Muş'ta yaşanan trajikomik bir olayı getireceğim ekranlarınıza. Muş'ta bir kişi yargılanıyor. Savcı bir iddianame hazırlıyor. Savcının adı bende var. Açıklayarak rencide etmek istemiyorum.

Bu savcı birini yargılıyor. PKK'nın güdümündeki internethaber.com diye iddianame yazmış. Bizi ANF isimli PKK'nın sitesi ile bu savcı bizi yan yana koymuş bu iddianamede.

"Kör müsün sağır mısın?"

Hakaret etmek istemiyorum savcıya. Yav sen kör müsün sağır mısın sen AKP'li misin? Kimsin sen kardeşim? Sen FETÖ'cü müsün de bize PKK'nın güdümündeki haber sitesi diyorsun. Ben senden şüphe duydum savcı ve bu işin de peşini bırakmayacağım.

"Cahil savcı!"

Abdulhamit Gül nereden bilsin böyle bir sivri zekanın böyle şeyler yapacağını. Kars'ın vali yardımcısı bugün FETÖ'den alındı ve hemen malum medya Süleyman Soylu'yu açığa düşüren operasyon diyor. Yahu bu operasyonun talimatını da bizzat Süleyman Soylu talimatı veriyor.

Bu sitede 55 kişi ekmek yiyor. Sen bu siteyi, orada vatansever bir avukat senin karşısına çıkmasaydı ki hala adını bile bilmiyorum. Beni aradığında şoke oldum. Avukat doğru söylüyor bu iddianame için. Özensiz, adamı sırf suçlu göstermek için laf olsun diye yazılan bir iddianame. Cahil bir savcı."