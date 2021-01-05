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Beklenen itiraf sonunda geldi!

Bir süredir devam eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasındaki aşk dedikoduları, ikilinin yeni yıl tatilini Alaçatı'da birlikte geçirdikleri haberiyle yeniden alevlenmişti. Geçtiğimiz yıl ikili aşk haberlerini yalanlamıştı ama Oğuzhan Koç'tan yeni bir itiraf geldi.

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir devam eden aşk dedikoduları ikilinin yeni yıl tatilini Alaçatı'da birlikte geçirmeleriyle birlikte daha da alevlendi peki ikilinin büyük aşkı başladı mı, o büyük itiraf ne?

Geçtiğimiz yıl, bir eğlence mekanı çıkışında birlikte görüntülenen çift... Çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı, sürekli birlikte vakit geçirdikleri konuşulan çiftin çeşmede üç gün tatil yaptığı ortaya çıktı.  Oğuzhan Koç, aşk dedikodularının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı birlikteliği; ''Güzel bir sürecin arifesindeyiz'' sözleriyle anlattı.

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