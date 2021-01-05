Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Ünal Zenginobuz'dan yeni rektör Melih Bulu'ya çağrı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim Ekonomi Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör olarak atanmasının ardından çıkan protestolara ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Provakasyonlara karşı uyarıda bulunam Zenginobuz, "Öğrencilerimiz yalnızca rektörlük atamasıyla alakalı kaygılarını belirtmek üzere toplanmışken, provokatörler, dışarıdan katılmak isteyenler tabii ki oluyor." ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi üzerinden polise karşı çıkma durumu var, öğrencilerin bununla en ufak bir alakası yok." diyen Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, "Bunu lütfen ayıralım, BOUN öğrencileri sorumlu davranarak onları dışlamaya çalışmak için elinden geleni yapmıştır. Polisler, güvenlik görevlilerimiz ve sorumlulular buna dikkat etsinler" dedi.

Bunu anlamayan akademisyen olmaz

Yeni rektör Melih Bulu'ya da çağrı yapan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, şunları söyledi:

-Yeni atanan rektörümüz de öğretim üyeleriyle temas etsin, polise gerek yok. Bizim üniversitemizde en zor zamanlarda dahi böyle bir şey olmamıştır. Öğrenilerimiz bunlar değil, dışarıdan gelenlerin tahriklerini kullanmayalım. Şiddetten uzak duralım