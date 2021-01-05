Süleyman Soylu'nun yer sofrası birilerine dert oldu!

Yeni yılın ilk saatlerinde Van/2806 rakımlı Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde görev yapan askerlerle yer sofrasında yemek yiyince Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş tepki gösterdi. Sorulan soru şu: Neden yerde yemek yediler? Bu sorunun cevabını Süleyman Soylu'dan aldım. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş'ın yer sofrası ile ilgili yorumlarına sert tepki gösterdi. Doğu ve Güneydoğu'da yer sofrasının gelenek olduğunu vurgulayan Hadi Özışık ise Soylu'nun Türk askeriyle yemek yediği yerin bir kule olduğuna dikkat çekti.

Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk olan Cem Küçük, Fikri Sağlar'ın türban tartışması başlatan sözleri için özür dilemesi gerektiğini söyledi. Hadi Özışık ise CHP Parti Meclis üyesi Sevgi Kılıç'ın Fikri Sağlar'a tepki göstermek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını belirtti...