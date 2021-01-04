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YEREL

Kırıkkale'de feci kaza kameraya yansıdı

KIRIKKALE'de bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan bir ciple çarpması sonucu takla atıp 50 metre sürüklendi. İki gencin ölümden döndüğü feci kaza ve kaldırımda çocuğunu kucağına alarak kaçmaya çalışan bir annenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; Alperen D. idaresindeki 06 BN 748 plakalı otomobil, süratle ilerlediği sırada Bekir B.’nin kullandığı 34 LL 8883 plakalı cipe çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Alperen D., orta refüje çıkıp otomobiliyle takla atarak 50 metre kadar sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sırasında sürüklenen otomobili gören bir anne, çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan anne, çocuğunu bıraktıktan sonra kaza yapan otomobilin içindeki yaralıların yanına gitti. Kaza yapan gencin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Alperen D. (19) ve yanında bulunan Şule A. (17) itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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