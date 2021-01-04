Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü!
3 aydır birlikte olan Altun ve Vuslateri hakkında çıkan evlilik haberleri çiftin arasını bozdu. Gonca Vuslateri'nin paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü not ise ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi.
2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edilmişti. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıklarıysa takipçileri tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı yanı sıra Hakan Altun da ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.
Hakan Altun sosyal medya hesabından sadece Gonca Vuslateri'yi takip ediyordu. Ünlü Şarkıcı, Vuslateri'yi hem takipten çıkardı hem de birlikte paylaştıkları fotoğrafı kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirmiş oldu.