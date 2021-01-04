Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü!

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edilmişti. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıklarıysa takipçileri tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı yanı sıra Hakan Altun da ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.

Hakan Altun sosyal medya hesabından sadece Gonca Vuslateri'yi takip ediyordu. Ünlü Şarkıcı, Vuslateri'yi hem takipten çıkardı hem de birlikte paylaştıkları fotoğrafı kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirmiş oldu.