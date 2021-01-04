Mehmet Ali Erbil kendisi tıraş oldu o anları böyle yayımladı
Mehmet Ali Erbil, tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.